Волшебник Роналдиньо вернулся в большой футбол

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, знаменитый бразилец Роналдиньо решил возобновить футбольную карьеру 11 лет спустя после ее завершения. 46-летний футболист подписал контракт с итальянским клубом Серии С «Равенна».

Роналдиньо стал частью амбициозного проекта президента «Равенны» Иньяцио Чиприани. Приглашение бразильца по большей части маркетинговая история, а не спортивная, но в каких-то играх зрители все же смогут увидеть в деле одного из самых техничных (если не самого) игроков в истории футбола.

«Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести тот же дух в Равенну», — сказал Роналдиньо.

Согласившись стать частью итальянского клуба, бразилец получит часть его акций.

Чиприани принял «Равенну» в 2024, когда она играла в Серии D, и уже в минувшем сезоне клуб едва не пробился в Серию В, уступив в плей-офф «Салернитане». Лучшим в истории клуба было восьмое место в Серии В, и Чиприани решительно настроен в ближайшее время этот результат улучшить.

Лучшую часть своей карьеры Роналдиньо провел в «Барселоне», с которой выигрывал Лигу чемпионов. Также он играл за ПСЖ, «Милан» и бразильские клубы.