Работодатели повысили интерес к дворникам на фоне сезонных работ

Спрос на дворников в Москве и Московской области сохраняется на высоком уровне в преддверии пика летнего сезона благоустройства. По данным аналитиков Авито Работы, именно столичный регион остается одним из наиболее привлекательных для соискателей благодаря высоким зарплатным предложениям. Об этом пишет « КоммерсантЪ ».

В Москве средний уровень оплаты труда дворников приблизился к 77 тысячам рублей в месяц. Высокие зарплаты также предлагают работодатели Московской области и Санкт-Петербурга. Активный набор персонала связан с необходимостью поддержания порядка в жилых кварталах, общественных пространствах, парках, скверах и на территориях социальных объектов.

Летом коммунальные и управляющие организации традиционно увеличивают объемы работ. В этот период возрастает потребность в уборке территорий, уходе за зелеными насаждениями, покосе травы, содержании дворов и подготовке площадок для проведения массовых мероприятий. Это способствует росту числа вакансий практически во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья отметил важность создания Центра содержания территорий.