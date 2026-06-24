ФИФА изгнала с чемпионата мира комментатора, критиковавшего Инфантино

ФИФА лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веру за слишком эмоциональную реакцию на удаление Мигеля Альмирона в матче с Турцией (1:0). В его яростном спиче досталось и арбитру матча Ивану Бартону, и президенту ФИФА Джанни Инфантино

Парагвайский футболист стал жертвой нового правила, согласно которому игрок обращается к сопернику или арбитру, прикрывая рот рукой. Судья Иван Бартон из Сальвадора применил его, когда Альмирон запрещенным образом общался с Мертом Мюльдюром.

«Вор, вор, вор. Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры. Они забрали у нас игрока. Воры. ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что-то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино», — неистовствовал Вера в эфире.

Позже, остыв, комментатор принес извинения, но больше работать на чемпионате мира он не будет.

Ранее стало известно, что 46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом «Равенна».