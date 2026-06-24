Атака ВСУ на энергосистему Севастополя временно оставила город без света

В Севастополе зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в свое блоге, пишет ТАСС .

По словам главы региона, в результате удара часть городской энергосистемы была выведена из строя, что привело к временному отключению электричества. На профильных объектах введен особый режим работы, а специалисты приступили к оценке масштаба повреждений и организации восстановительных мероприятий.

Развожаев подчеркнул, что энергетики и аварийные бригады делают все возможное для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям. В работах задействованы необходимые силы и средства, а экстренные службы находятся в полной готовности для реагирования на любые внештатные ситуации.

Власти также обратились к жителям Севастополя с рекомендациями на период временных ограничений. Горожанам советуют рационально расходовать заряд мобильных устройств, чтобы оставаться на связи, а после восстановления подачи электроэнергии не включать одновременно большое количество бытовых приборов во избежание дополнительной нагрузки на сеть.

Ранее военный аналитик высказался о защите маршрутов в Крым.