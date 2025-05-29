Роналду закончил главу, но не книгу: за 40-летним португальцем выстроилась очередь из клубов

Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Суперлиги с 25 мячами, но его клуб занял только третье место в чемпионате. Криш сам подтвердил свой уход из «Аль-Насра», написав в соцсети: «Глава окончена. История все еще пишется».

Тем самым 40-летний португалец дал понять, что он открыт для предложений и недостатка в них не будет.

Варианты в Азии

Саудовский журналист Абдулрахман Абауд, сообщил, что вопрос подписания всерьез изучают в «Аль-Хиляле», который финишировал в чемпионате строчкой выше, чем «Аль-Наср». Свое предложение владельцы клуба готовы озвучить уже на этой неделе.

Наверняка найдется еще несколько клубов из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, которые будут готовы предложить Роналду заоблачную зарплату. Но для самого футболиста это варианты из разряда «шило на мыло».

Варианты в Америке

Португальская газета A Bola со ссылкой на бразильские источники сообщила, что Роналду получил предложение от клуба «Ботафого», которому предстоит сыграть на клубном чемпионате мира. В ФИФА, кстати, очень заинтересованы в том, чтобы Криш сыграл на новом турнире, и даже готовы ради португальцы позволить некоторые вольности в регламенте.

Фото: [ Федерация футбола Португалии ]

Владелец «Ботафого» американский предприниматель Джон Текстор предлагает Роналду стать партнером по бизнесу и рассчитывает этой «фишкой» заинтересовать португальца.

Вариант краткосрочного контракта рассматривает мексиканский «Монтеррей», который также сыграет на клубном чемпионате мира. Руководство клуба может подключить к переговорам защитника Серхио Рамоса, бывшего партнера Криша по «Реалу». Однако этот вариант все же представляется маловероятным: шансы на то, что «Монтеррей» зажжет на турнире в США невелики, а чем еще клуб может привлечь Роналду, не очень понятно.

В борьбу за звездного нападающего могут включиться и клубы МЛС, хотя конкретных предложений пока никто из них и не озвучил. С маркетинговой точки зрения эта идея кажется привлекательной: Роналду в конце карьеры сыграет в одном турнире с Лионелем Месси.

Варианты в Европе

В окружении Роналду сообщали, что Криш склоняется к тому, чтобы найти работу в амбициозном европейском клубе. В этом случае он однозначно потеряет в зарплате, и еще нужно поискать клуб, который согласится перестраивать свою игру специально под Роналду. Достаточно вспомнить, как в 2022 году один за другим срывались европейские варианты продолжения карьеры. Но тогда была середина сезона, и ведущие клубы не хотели рисковать. Сейчас предложения наверняка появятся.

Фото: [ Федерация футбола Португалии ]

Например, американский владелец «Челси» Тедд Боули давно мечтал о том, чтобы Роналду играл в его команде. И сейчас, возможно, последний шанс. Топ-нападающего на острие атаки у «Челси» сейчас нет. Другой вопрос, является ли сейчас топом сам Роналду — на уровне АПЛ и Лиги чемпионов.

Самый красивый вариант — «Спортинг», в котором Криш начинал карьеру. Кольцевые истории в спорте — это всегда очень красиво и трогательно, заставляет рыдать публику очистительными слезами. Такой нарцисс, как Криштиану Роналду, вполне может соблазниться такой перспективой.

Роналду забил ровно 800 мячей на клубном уровне, еще 136 раз он отличился за сборную Португалии. Можно не сомневаться: нападающий будет играть пока не дотянет до тысячи в сумме.