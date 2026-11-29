Бар и столики за мавзолеем: Степашин раскрыл необычную историю Политбюро
РБК: Степашин сообщил о тайном ресторане в мавзолее Ленина, который закрыл Путин
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о небольшом ресторане, который, по его словам, находился в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади. Там были бар и столики, а члены Политбюро заходили погреться и выпить во время холодных дней. Об этом сообщает РБК.
Как был устроен ресторан в мавзолее
По словам Степашина, небольшое заведение располагалось в задней части мавзолея. Бывший премьер рассказал, что пожилые члены Политбюро, особенно в холодное время года, спускались туда, выпивали и возвращались обратно.
Степашин подчеркнул, что говорит об этом серьезно. По его утверждению, ресторан закрыли в период президентства Владимира Путина.
Почему Степашин не предлагает выносить тело Ленина сейчас
Экс-премьер также высказался о возможном захоронении Владимира Ленина. По его мнению, тело следовало вынести из мавзолея еще в 1991 году, однако сейчас подобное решение может вызвать недовольство части общества.
Степашин считает, что торопиться с этим не стоит и лучше дождаться, пока общество успокоится. При этом он сравнил мавзолей с Кунсткамерой, куда люди приходят посмотреть на исторические экспонаты.
Говоря о сохранности тела Ленина, бывший премьер заявил, что значительная его часть, по его оценке, уже не является первоначальными останками и поддерживается искусственными методами.