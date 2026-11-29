Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о небольшом ресторане, который, по его словам, находился в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади. Там были бар и столики, а члены Политбюро заходили погреться и выпить во время холодных дней. Об этом сообщает РБК .

Как был устроен ресторан в мавзолее

По словам Степашина, небольшое заведение располагалось в задней части мавзолея. Бывший премьер рассказал, что пожилые члены Политбюро, особенно в холодное время года, спускались туда, выпивали и возвращались обратно.

Степашин подчеркнул, что говорит об этом серьезно. По его утверждению, ресторан закрыли в период президентства Владимира Путина.

Почему Степашин не предлагает выносить тело Ленина сейчас

Экс-премьер также высказался о возможном захоронении Владимира Ленина. По его мнению, тело следовало вынести из мавзолея еще в 1991 году, однако сейчас подобное решение может вызвать недовольство части общества.

Степашин считает, что торопиться с этим не стоит и лучше дождаться, пока общество успокоится. При этом он сравнил мавзолей с Кунсткамерой, куда люди приходят посмотреть на исторические экспонаты.

Говоря о сохранности тела Ленина, бывший премьер заявил, что значительная его часть, по его оценке, уже не является первоначальными останками и поддерживается искусственными методами.