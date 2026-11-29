В Краснодарском крае обострилась ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): возможности действующей инфраструктуры приближаются к пределу, а в десяти муниципалитетах региона введен режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Как сообщает KubanPress , с начала 2026 года губернатору края направили почти 11 тысяч обращений по теме вывоза мусора — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем каждая вторая жалоба связана с переполненными баками и несанкционированными свалками.

Хотя сам Краснодар не входит в список территорий с режимом повышенной готовности, 26 ноября муниципальный штаб по обращению с ТКО признал деятельность регионального оператора неудовлетворительной из-за скопления мусора на контейнерных площадках. Заместитель главы города Максим Онищенко потребовал от перевозчика строго придерживаться графиков и системно отрабатывать проблемные адреса. Власти также указали на проблему складирования возле баков веток и растительных остатков, за вывоз которых должны отвечать собственники частных домов, управляющие компании и ТСЖ; с начала 2026 года в краевой столице уже ликвидировали 535 очагов незаконного размещения отходов общим объемом порядка 3,5 тысячи тонн.

Состояние полигонов и рост объема отходов на Кубани

По сведениям краевого Министерства ТЭК и ЖКХ, ряд полигонов региона уже исчерпал проектную вместимость: к ним относятся объекты ООО «Терра-Н» в Новороссийске, ООО «Универсал» в Темрюкском районе, МБУ «ККБУ» в Ейском районе и ООО «СтройДизайн» в Староминском районе. При этом выработка проектного ресурса не всегда означает полную остановку площадки — например, новороссийский полигон «Терра-Н», исчерпавший вместимость еще в 2020 году, после приостановки лицензии Росприроднадзором на размещение продолжает принимать ТКО на обработку с временным накоплением остатков сортировки. В Белореченском районе, согласно ответу профильного министерства изданию 93.RU, на полигоне АО «Крайжилкомресурс» прием отходов для размещения прекращен до завершения строительства новой карты.

Одновременно с износом инфраструктуры в регионе стабильно растет объем образующегося мусора:

2023 год: на Кубани образовалось около 1,912 млн тонн ТКО;

2024 год: показатель увеличился приблизительно до 2,164 млн тонн ;

2025 год: объем отходов достиг 2,219 млн тонн, что означает прирост на 307 тысяч тонн (около 16%) за два года.

В пересчете на суточную нагрузку коммунальная система края вынуждена ежедневно принимать в среднем свыше 6 тысяч тонн отходов, при этом поток распределяется неравномерно из-за сезонного притока туристов.