С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий: они смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в рамках программы государственных гарантий медицинской помощи. Право распространяется и на супруг погибших военнослужащих. Об этом сообщает p ravda.ru .

Кто сможет воспользоваться бесплатным ЭКО

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом № 306-ФЗ от 4 августа 2026 года в закон «О ветеранах». Право на бесплатное применение вспомогательных репродуктивных технологий получат:

ветераны боевых действий, состоящие в зарегистрированном браке;

инвалиды боевых действий, состоящие в браке;

супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, если они не вступили в повторный брак.

Медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Суррогатное материнство в перечень доступных процедур не входит.

Какие условия установлены для вдов

Для вдов погибших военнослужащих предусмотрены отдельные требования. Главное из них — наличие нотариально удостоверенного согласия мужа, оформленного при жизни. В документе должно быть прямо указано разрешение на использование его биологического материала после смерти.

Кроме того, женщина не должна повторно выходить замуж. Воспользоваться биоматериалом супруга можно в течение 5 лет после его гибели или смерти. При этом беременность также должна наступить в пределах этого срока.

Без нотариально заверенного согласия погибшего супруга воспользоваться его биологическим материалом в рамках новой меры поддержки нельзя.

Как будет работать программа

Новая возможность станет доступна жителям всех регионов России. Конкретный порядок оказания медицинской помощи, условия проведения процедур и другие организационные вопросы определит Минздрав РФ.

Закон предусматривает использование вспомогательных репродуктивных технологий, включая методы ЭКО, за исключением суррогатного материнства. Новые положения вступают в силу 1 декабря 2026 года.