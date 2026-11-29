Бесплатное ЭКО для семей участников СВО: новые правила начнут действовать с 1 декабря
Pravda.Ru: с 1 декабря ветераны и их супруги смогут бесплатно пройти ЭКО
С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий: они смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в рамках программы государственных гарантий медицинской помощи. Право распространяется и на супруг погибших военнослужащих. Об этом сообщает p ravda.ru.
Кто сможет воспользоваться бесплатным ЭКО
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом № 306-ФЗ от 4 августа 2026 года в закон «О ветеранах». Право на бесплатное применение вспомогательных репродуктивных технологий получат:
- ветераны боевых действий, состоящие в зарегистрированном браке;
- инвалиды боевых действий, состоящие в браке;
- супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, если они не вступили в повторный брак.
Медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Суррогатное материнство в перечень доступных процедур не входит.
Какие условия установлены для вдов
Для вдов погибших военнослужащих предусмотрены отдельные требования. Главное из них — наличие нотариально удостоверенного согласия мужа, оформленного при жизни. В документе должно быть прямо указано разрешение на использование его биологического материала после смерти.
Кроме того, женщина не должна повторно выходить замуж. Воспользоваться биоматериалом супруга можно в течение 5 лет после его гибели или смерти. При этом беременность также должна наступить в пределах этого срока.
Без нотариально заверенного согласия погибшего супруга воспользоваться его биологическим материалом в рамках новой меры поддержки нельзя.
Как будет работать программа
Новая возможность станет доступна жителям всех регионов России. Конкретный порядок оказания медицинской помощи, условия проведения процедур и другие организационные вопросы определит Минздрав РФ.
Закон предусматривает использование вспомогательных репродуктивных технологий, включая методы ЭКО, за исключением суррогатного материнства. Новые положения вступают в силу 1 декабря 2026 года.