Часть Керчи временно осталась без теплоснабжения вследствие аварийной ситуации, возникшей на тепловых сетях после гидравлического удара. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС проинформировал исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Крутьков , передает РИА Новости Крым .

В связи с инцидентом подача теплоносителя была приостановлена в жилые дома и здания, расположенные на 27 улицах: Генерала Петрова, Железняка, Пляжной, Сморжевского, 1-й Пятилетки, Воинов Интернационалистов, Голощапова, 12 Апреля 1961 года, Войкова, Отдельной Приморской Армии, Радио, Розы Люксембург, Сакко, Спартака, Степана Разина, Суворова, Энгельса, 2-й Пятилетки, Кирова, Капитана Алиева, Назаренко, Бардина, Всесоюзной, Казакова, Славы, Студенческой и Фестивальной.

Ход ремонта и планируемые сроки подачи тепла

На месте происшествия работают аварийные бригады керченского филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», которые занимаются ликвидацией повреждений.

По словам Игоря Крутькова, полностью восстановить теплоснабжение в отключенных районах города планируется до конца текущего дня.