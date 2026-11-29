Российская лыжница Наталья Терентьева , выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, с иронией отреагировала на решение судей после конькового масс-старта на 20 километров в финской Руке . Об этом сообщает Царьград .

В этой гонке олимпийская чемпионка пересекла финишную черту четвертой, уступив победительнице всего 1,6 секунды. Однако жюри пересмотрело инцидент на заключительном подъеме дистанции, где в плотной борьбе россиянка случайно наступила на лыжу представительницы Швеции Фриды Карлссон, что привело к падению соперницы. Согласно обновленным правилам Международной федерации лыжного спорта ( FIS ), за создание помех на трассе спортсменку перемещают в итоговом протоколе на строчку сразу после пострадавшей лыжницы — в итоге финишировавшая 12-й Карлссон осталась на своей позиции, а Терентьева опустилась на 13-е место.

Реакция спортсменки в Telegram-канале

Вместо развернутых текстовых заявлений Наталья Терентьева опубликовала в своем Telegram-канале видеофрагмент с персонажем актера Сергея Бурунова, который недоуменно разводит руками и с досадой ругается.

Отмечается, что гонка в Руке стала для титулованной российской лыжницы первым международным стартом после продолжительного перерыва.