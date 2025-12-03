Ротенберг действительно подготовил классных игроков: четыре бывших хоккеиста СКА зажигают в НХЛ

Весной 2025 года сразу четверо игроков СКА, уже в первом раунде завершившего борьбу в Кубке Гагарина, подписали контракты с клубами именно НХЛ. Среди российских новобранцев лиги именно они оказались наиболее подготовленными к североамериканскому хоккею.

Роман Ротенберг, который был последним тренером этих игроков в России, заявил, что все так было и задумано.

«Мы очень много работали на тренировках, уделяли время разным деталям. И ребята эти все моменты подтянули, улучшили. Моей задачей было максимально их подготовить, чтобы все эти парни потом в итоге приехали в сборную России и обыграли Канаду в финале чемпионата мира или Олимпиады», — сказал бывший тренер СКА.

Иван Демидов, Арсений Грицюк, Александр Никишин и Захар Бардаков действительно успешно адаптировались в новых клубах.

Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»)

Фото: [ ХК «Монреаль Канадиенс» ]

«Монреаль» выбрали Илью Демидова в первом раунде драфта-2024 под общим пятым номером. Понятно, что с игроком, выбранным так высоко, клуб связывает большие ожидания. Прибытие 19-летнего россиянина в Канаду вызвало огромный ажиотаж среди болельщиков, которые считаются самыми требовательными в НХЛ. И Демидов пока их не разочаровывает.

Молодой хоккеист принял очень взрослое решение: на лето остался в Монреале, где занимался с местными тренерами, а также подтягивал английский и французский. Это, безусловно, упростило его вливание в новый коллектив.

Демидов попал в молодую и прогрессирующую команду, которую возглавляет Мартен Сан-Луи, который во время игровой карьеры заслуженно считался одним из самых интеллектуальных хоккеистов. Россиянина определили во вторую тройку с Алексом Ньюхуком и еще одним дебютантом Оливером Капаненом. Кроме того, Демидову нашли место в первом большинстве.

Россиянин набрал 19 (6+13) очков в 24 матчах. Это четвертый показатель в команде. В списке лучших бомбардиров-новичков Демидов делит второе место с феноменально дебютировавшим защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефером. На один балл больше у форварда «Анахайм Дакс» Бекетта Сеннеке. Но именно Демидова и Шефера называют главными претендентами на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

Арсений Грицюк («Нью-Джерси Дэвилз»)

Фото: [ ХК «Нью-Джерси Дэвилз» ]

24-летний Грицюк в списке бомбардиров-новичков занимает пятое место с 13 (6+7) очками.

В 2019 году «Нью-Джерси» выбрали нападающего только в пятом раунде драфта, и вряд ли можно было рассчитывать на быстрое попадание в основу команды. Грицюк времени зря не терял и успел стать обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» и серебряным призером Олимпиады.

Были опасения, что техничный, но не очень габаритный россиянин будет иметь сложности в «Нью-Джерси», где игроков такого формата и так достаточно. Грицюк впечатляюще выглядел на предсезонке, но поначалу получил место только в четвертом звене. Россиянин с не самыми топовыми партнерами и при небольшом айс-тайме сумел проявить себя и постепенно добрался до топ-6 нападения.

Грицюк смело берет игру на себя (63 броска, больше в команде только у Джека Хьюза и Тимо Майера), но и умело подыгрывает партнерам. В силовой борьбе россиянин выглядит не столь уверенно, однако это от него не особо требуется: чаще всего он выходит в тройке с Доусоном Мерсером, который берет на себя большой объем черновой работы.

Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»)

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

В голосовании за «Колдер Трофи» североамериканские журналисты традиционно отдают предпочтение самым результативным новичкам, что, наверное, не всегда справедливо. Из-за этого защитник Александр Никишин вряд ли сможет претендовать на трофей, хотя достоин этого не меньше самых результативных игроков.

Никишин уверенно вписался в состав команды-контендера, одинаково успешно играя на обеих сторонах площадки. В его активе 9 (3+6) очков, что очень неплохо для защитника, который не играет в большинстве. Хотя большой вопрос, почему Род Бриндамор не выпускает россиянина в неравных составах. Зато у Никишина с отрывом лучший в «Каролине» показатель полезности — «+15». Кроме того, он один из лидеров команды по блокированным броскам и силовым приемам.

Никишин действует надежно, рассудительно и всегда — по обстоятельствам, без какого-то шаблона: если нужно, может сыграть попроще, если есть возможность, подключается в атаку.

Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш»)

Фото: [ ХК «Колорадо Эвеланш» ]

Изначально было понятно, что перед 24-летним Захаром Бардаковым стоит менее амбициозная задача, чем у его бывших партнеров по СКА. Силовому форварду нужно было просто постараться закрепиться в основном составе «Колорадо», речь о первых звеньях не шла.

Не сразу — в первых пяти матчах россиянин в основной состав не попадал, но это получилось. В активе Бардакова уже 20 игр, в которых он набрал 5 (1+4) очков. На результативность обращать внимания не стоит, у нападающего в команде иной функционал. Важно то, что силовой форвард уверенно застолбил собой место в центре четвертого звена «Колорадо».

«Эвеланш» уверенно лидируют во всем регулярном чемпионате. Уже немало матчей «Лавины» выиграли с крупным счетом. В таких играх нижние звенья команды получают больше игрового времени. Так, в недавнем матче с «Монреалем» Бардаков установил личный рекорд по айс-тайму — 13:02.