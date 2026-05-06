«Бздыхи» и «доширачники»: жители Черноморья придумали обидные прозвища для туристов — кошмар курортников

Тихий отдых на Черном море все чаще омрачается не только высокими ценами. Местные жители Сочи, Туапсе и Ейска придумали для приезжих прозвища, от которых кровь стынет в жилах. И это не просто шутки, а настоящий языковой кошмар курортников. Об этом сообщает PGNews.ru.

Самым известным ругательством стало слово «бздых». Так называют тех, кто ведет себя шумно, словно ему все дозволено, или часами жарится на пляже до «состояния копченой скумбрии». По словам старожилов, эти люди будто страдают загаром, забывая о приличиях.

Для экономных отпускников, которые вместо ресторанов заваривают лапшу быстрого приготовления, придумали кличку «доширачники» или просто «дошираки». Такие туристы оккупируют пляжи, сэкономив на еде, но не на отдыхе.

Особо досталось переехавшим на юг насовсем. Их метко окрестили «понаехами». Культурный шок, по наблюдениям черноморцев, проходит быстро. Сначала новоселы радуются пальмам и волнам, а потом начинают ныть о пробках, низких зарплатах и вечной суете.

Психологи объясняют, что прозвища — это защитная реакция коренного населения на поток туристов. Но для отпускников такие ярлыки становятся обидным сюрпризом.

