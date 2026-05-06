«Не прячьтесь под деревьями»: москвичей предупредили о смертельной опасности из-за грозы и града

Вечер среды, 6 мая, в столице может превратиться в настоящий апокалипсис. Комплекс городского хозяйства Москвы экстренно призвал жителей быть предельно внимательными. Причина — надвигающаяся гроза, которая, по прогнозам синоптиков, накроет город уже в ближайшие часы и не утихнет до конца суток. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалисты предупреждают: местами ожидается не просто дождь, а настоящая буря с градом. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Такая погода способна не только испортить настроение, но и нанести реальный ущерб здоровью и имуществу.

В КГХ обратились к москвичам с четкими инструкциями: гуляя по улице, держитесь подальше от деревьев. Ветер легко ломает ветки и валит стволы, которые могут убить. Также не стоит парковать автомобили вблизи зеленых насаждений. Лучше переждать непогоду в помещении.

Ранее стало известно, что подмосковные экстремалы полезли в воду уже 6 мая.