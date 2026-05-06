«Вторая смерть солдата»: черные копатели активизировались в Подмосковье

В Подмосковье «черные копатели» раскапывают воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Человеческие останки они отбрасывают в сторону, а ценные вещи забирают, навсегда лишая погибших солдат шанса быть опознанными. Председатель Регионального совета поисковых отрядов Московской области Антон Кузнецов в беседе с REGIONS назвал это «второй смертью» бойца. Корреспондент выяснил, почему нелегальные раскопки мешают официальным поисковикам и чем это опасно для самих мародеров.

Антон Кузнецов назвал «черных копателей» одним из социальных зол. Закон прямо запрещает несанкционированные раскопки по Великой Отечественной войне и оборот предметов исторического наследия, но нелегалы продолжают свою деятельность. Традиционно, пояснил Кузнецов, под «черным копателем» понимают человека, который ведет самостоятельные раскопки. Есть те, кто целенаправленно разыскивает захоронения солдат — прежде всего армии противника, потому что там различных предметов больше, которыми можно поживиться на продажу.

Особенно остро проблема стоит в Московской области. По словам поисковика, его отряд неоднократно сталкивался со следами «черных копателей».

«Бывало, мы попадали в места массовых боев по звонку местных жителей. Приезжаем, а там раскопанные ямы, вокруг валяются человеческие кости. Неприглядная картина», — рассказал Кузнецов.

Главная трагедия, по его словам, — потеря контекста. Повреждаются носители информации, по которым можно установить имена погибших солдат. Глобальное преступление в том, что человек убивается снова. Его имя никогда уже не будет установлено.

Техники безопасности у нелегалов тоже нет. Кузнецов напомнил, что на полях сражений до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды, мины и гранаты. Поисковикам трогать такие предметы напрямую запрещено. А «черные копатели» разбирают снаряды и гранаты. В Подмосковье ежегодно случаются подрывы на военных боеприпасах. Обычно это не поисковики, а люди, которые нашли боеприпас и стали с ним что-то делать.

По мнению Кузнецова, законодательство в этой сфере хорошее, но «хромает» правоприменительная практика. Он призвал жителей Подмосковья вызывать полицию при виде одиноких людей с металлоискателями в лесах и полях. Однако если захоронение не разрушено, современные технологии способны творить чудеса. С помощью 3D-сканирования черепа и искусственного интеллекта поисковики восстанавливают облик погибшего солдата, а затем находят его родственников через соцсети по фотографиям из «Бессмертного полка». То, что раньше можно было установить только по солдатскому медальону, сегодня делают сканер и нейросеть — но только если «черные копатели» не уничтожили все следы.

