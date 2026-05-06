«Оружейный барон из дупла»: житель Сочи торговал автоматами и карабинами из тайника в дереве

Тайник с оружием, достойный фильма про разведчиков, обнаружили сотрудники ФСБ в Сочи. Местный житель оборудовал схрон в дупле дерева и торговал карабинами и автоматами. Теперь «оружейному барону» грозит шесть лет колонии. Об этом сообщает Lenta.ru.

С 2021 по 2024 год сочинец держал в лесном тайнике целый арсенал. Дупло дерева служило складом для самозарядного карабина Симонова, автомата Калашникова и охотничьего ружья «ИЖ-56». Продавал он их под контролем ФСБ — каждая сделка проходила под пристальным наблюдением оперативников.

Сложилась курьезная картина: «оружейный барон» торгует смертью, а покупателями выступают переодетые спецназовцы. Мужчине удалось сбыть карабин с боеприпасами за 80 тыс. рублей и автомат за 60 тыс. Еще одно ружье пытался продать, но не успел — оперативники пресекли сделку.

В суде сочинец признал вину. По его словам, оружие принадлежало знакомому, он его просто хранил, а потом решил заработать. Наивная легенда не спасла от правосудия. Суд приговорил его к шести годам колонии и конфисковал 140 тыс. рублей — сумму, вырученную от незаконных продаж.

