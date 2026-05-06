«Мыться в темноте — засыпать легче»: врачи оценили вирусный лайфхак — но есть нюанс

В сети завирусился странный совет: чтобы победить бессонницу, нужно принимать душ в полной темноте. Врачи Мария Хосе Мартинес Мадрид и Аньяна Лопес разобрали этот лайфхак по косточкам. И вердикт оказался неоднозначным. Об этом сообщает HuffPost.

Мадрид сразу отрезала: прямых научных исследований, которые изучали бы именно комбинацию «душ плюс темнота», не существует. Однако два этих фактора по отдельности действительно способствуют засыпанию. Уменьшение освещения на ночь — это базовая гигиена сна. А теплый душ перед отдыхом помогает расслабиться.

Лопес добавила, что косвенный эффект от ритуала все же есть. Человек, который сосредоточен на звуке льющейся воды или на аромате мыла, отвлекается от тревожных мыслей. А это уже половина успеха в борьбе с бессонницей.

Но главное предупреждение от Мадрид касается температуры воды. Душ должен быть теплым, но не горячим и не ледяным. Слишком горячая вода, как и чрезмерно холодная, дает обратный эффект — активизирует организм, а не успокаивает. Теплый душ расширяет сосуды и помогает переключиться в режим отдыха.

