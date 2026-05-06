Бывший японский завод в Петербурге перепрофилируется под грузовики: вместо сидений — шумоизоляция для «наших»

Производитель автомобильных сидений, простаивавший с весны 2022 года на территории бывшего «основного» завода иномарки в Шушарах, готовится к перезапуску. Однако расслабляться не стоит: вместо кресел для прежних моделей, завод начнет выпускать шумоизоляцию и чехлы для российских грузовиков. Об этом сообщает «РБК».

Выручка предприятия рухнула с 9,7 млрд рублей в 2021-м до 3,6 млн в 2025-м. Штат сократили с 370 до 29 человек. Казалось, конец. Но нет — в отчетности компаниипоявился новый ключевой партнер: петербургский производитель грузовых автомобилей, входящий в крупный оборонный концерн.

Еще в 2024 году бывший японский завод начал предлагать ему образцы деталей интерьера. Речь идет о напольных покрытиях, шумоизоляции, чехлах рулевой колонки и рычагах механической коробки передач. Договор поставки сейчас на стадии согласования.

Также предприятие заключило договор подряда на производство каркасов дверных панелей для самарского компонентного завода. Теперь это не «японское качество», а «российская необходимость». Бывший поставщик иномарок фактически переквалифицируется в производителя деталей для тяжелых машин, которые пойдут на внутренний рынок.

