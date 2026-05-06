Коту Жорику из Балашихи после гибели хозяина на СВО срочно ищут новый дом

В балашихинский приют для кошек «Хвостодом» попал постоялец с драматичной судьбой. Крупный и ласковый кот Жорик остался сиротой после гибели своего хозяина в зоне специальной военной операции. Волонтеры и неравнодушные жители подарили пушистому бойцу шанс на выздоровление и новую жизнь. Корреспондент REGIONS выяснил подробности этой истории.

Жорик всю жизнь прожил в любви и заботе. Его хозяин, кадровый военный Игорь, жил в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова. Мужчина души не чаял в своем питомце, баловал его и регулярно приглашал грумера Оксану, чтобы привести в порядок густую шерсть кота. Когда началась специальная военная операция, Игорь отправился на фронт. Близких родственников в Балашихе у него не было, поэтому он попросил Оксану присмотреть за котом. По словам женщины, они познакомились четыре года назад. В декабре 2025 года Игорь сказал, что уезжает и Жорика не с кем оставить. Он не был многословен, но Оксана сразу поняла, куда он направляется. Она обещала присматривать за питомцем и каждый день присылала хозяину фото и видео с котом.

Связь прервалась 31 января 2026 года. В феврале отец бойца сообщил Оксане страшную весть: Игорь получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи и скончался в госпитале от осложнений. Жорик остался у грумера, но вскоре беда пришла уже к самому коту. У него обнаружили запущенную мочекаменную болезнь. Оксана, у которой дома уже живут несколько животных, не могла потянуть дорогостоящее лечение.

На помощь пришли волонтеры приюта «Хвостодом». Несмотря на то что приют был официально закрыт на прием, для Жорика сделали исключение. Как считает одна из волонтеров Людмила, ребята защищают Родину, и здесь нужно помогать им, например, заботясь об их питомцах. Это, по ее мнению, общий долг.

Обследование показало, что в мочевом пузыре Жорика находится огромный камень. Благодаря финансовой помощи жителей Балашихи и волонтеров операцию провели в кратчайшие сроки. Сегодня Жорик весит 7,3 килограмма и успешно восстанавливается после хирургического вмешательства. К нему вернулись аппетит и интерес к жизни. Волонтеры описывают его как очень контактного и ласкового кота, хотя и со своим мужским характером.

Для приюта «Хвостодом» это не первый случай помощи животным из зоны СВО — ранее волонтеры уже успешно пристроили девять кошек из Мариуполя. Теперь ищут дом для Жорика, где его будут любить так же сильно, как его первый хозяин. Телефон для будущих хозяев: 7(967)274-75-00.

