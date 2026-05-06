Никаких «пасхальных» сюрпризов: жителей Подмосковья предупредили об опасности жалости к голубым яйцам

Жители Наро-Фоминского округа все чаще находят в парках и скверах необычные ярко-голубые яйца в крапинку. Фотографии небесных находок вызвали бурную дискуссию в городских пабликах. Пользователи спорят, кому принадлежат кладки — дрозду-белобровику или дрозду-рябиннику, и главное, почему будущие птенцы оказались на земле. Корреспондент REGIONS обратился за разъяснениями к биологу.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин подтвердил, что интуиция не подвела горожан. Голубая окраска с мелкими темными пятнышками — это визитная карточка дроздов. В Подмосковье, и в частности в Наро-Фоминске, сейчас активно гнездятся рябинники и белобровики. То, что их находят в парковых зонах, — норма, ведь эти птицы давно адаптировались к жизни рядом с человеком.

Остается вопрос: почему кладки оказались вне гнезда? Биолог выделил несколько причин. Самый вероятный сценарий — разорение гнезда хищниками: воронами, сойками или кошками. В этом случае птицы-родители бросают яйца. Вторая возможная причина — неопытность молодых пар, которые строят гнездо неудачно, и яйца из него просто вываливаются. Третий вариант — сильный ветер или затяжные дожди, способные разрушить недостаточно укрепленное гнездо.

Тот факт, что находят сразу несколько кладок в разных парках, может говорить о массовом беспокойстве птиц. Возможно, в этом сезоне в парках стало больше хищников или людей. Также нельзя исключать, что птицы гнездятся низко — почти на земле, и яйца просто видны прохожим, а не лежат после разрушения.

Специалист призывает жителей не вмешиваться в дела природы. Брать яйца в руки и пытаться забрать их домой категорически нельзя. Вылупить птенца без специального инкубатора и профессиональных знаний невозможно. Если гнездо цело, а человек просто напугал птицу своим присутствием, родители могут вернуться и продолжить высиживание. Но если оставить на яйцах человеческий запах, птицы бросят кладку навсегда. Биолог резюмировал: если на тропинке найдено такое яйцо, лучшее, что можно сделать, — это просто пройти мимо. Природа сама отрегулирует эти процессы, а излишнее внимание человека лишь добавит птицам стресса.

