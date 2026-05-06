Самый пунктуальный робот убирает конгресс-центр ОЭЗ «Дубна» и поет гимн

В Конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» появился необычный сотрудник. Автономный робот для уборки помещений приступил к своим обязанностям в рамках эксперимента по внедрению современных решений в обслуживание общественных пространств. Устройство подметает, всасывает пыль, моет полы и даже иногда поет гимн ОЭЗ. Корреспондент REGIONS выяснил, чем еще может похвастаться новый «коллега».

Робот способен работать с разными типами покрытий — от плитки до ковров с низким ворсом. Благодаря модульной конструкции насадки можно быстро менять в зависимости от задачи. Встроенные сенсоры и камеры позволяют устройству безопасно передвигаться даже в помещениях с высокой проходимостью. Главное преимущество — автономность. Робот работает без участия оператора и способен обслуживать до 1000 квадратных метров в час.

Сотрудники центра уже оценили новинку. Шутят, что новый «коллега» — самый пунктуальный: не опаздывает, не берет отпуск и даже иногда исполняет гимн ОЭЗ. За юмором, впрочем, стоит реальная цель. Руководство тестирует, как цифровые технологии могут сделать уход за большими площадями более эффективным, экологичным и экономичным. Расход воды и моющих средств у робота заметно ниже, чем у традиционной поломоечной техники. Если эксперимент признают успешным, такие устройства могут появиться и на других объектах.

