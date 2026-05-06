«Цифровой рывок»: Россия вложила 38 млрд рублей в свои «облака» — интернет стал быстрее и надежнее

Российские интернет-сервисы стали летать, а данные — не теряться. Компания РТК-ЦОД завершила пятилетнюю программу развития, вложив в нее 38 млрд рублей. Итог — общие мощности для хранения и обработки информации выросли на 50 процентов. Что это значит для обычных пользователей? Сайты грузятся быстрее, а важные документы не пропадут даже при сбоях. Об этом сообщает «Ferra.ru».

38 миллиардов рублей — не просто цифра. За эти деньги построены новые центры обработки данных (ЦОД) не только в Москве, но и в регионах. В 2025 году запустили площадку в Нижнем Новгороде, добавили мощности в Удомле (Тверская область). Развиваются хабы в Екатеринбурге, готовится проект в Санкт-Петербурге. Теперь данные хранятся бли к пользователям — отсюда и скорость, и надёжность.

Особый вызов — санкции. Оборудование для ЦОДов прежде закупали на Западе. Но компания нашла альтернативных поставщиков и научилась обновлять технику без простоев. Около трети всех средств (примерно 12-13 млрд рублей) ушло на эти закупки. Сейчас сеть насчитывает 26 ЦОДов общей мощностью 235 МВт.

Такая инфраструктура нужна не только «облачным» гигантам. Ее используют госорганы, банки, крупные торговые сети, энергетики и нефтегазовые компании. Для обычного человека это означает, что онлайн-платежи не зависнут, а любимый видеосервис не прервется в самый ответственный момент.

