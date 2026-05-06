Пес Беляш день за днем лежит на привязи у ПВЗ в Долгопрудном

В Долгопрудном история с собакой, оставленной на привязи у дома № 23 на Новом бульваре, вызвала серьезный резонанс в соцсетях. Жители начали активно обсуждать ситуацию после публикации обращения о том, что животное ежедневно проводит много часов на улице возле пункта выдачи маркетплейса. Переживания горожан усилились на фоне прогнозируемой грозы и сильного ветра. Позже хозяин рассказал свою версию, а юрист оценил законность такого содержания питомца. Корреспондент REGIONS разобрался в деталях.

По словам очевидцев, собака находилась на солнцепеке практически весь день — с раннего утра до позднего вечера. Горожане переживали, что у животного нет укрытия от жары и дождя, а также достаточного количества воды. Жители призвали хозяина изменить условия содержания питомца и попросили соседей не оставаться равнодушными. История быстро разошлась по городским пабликам.

Позже на публикацию в соцсетях отреагировал сам хозяин собаки. Как рассказал мужчина, пса зовут Беляш. Щенок появился у него после спасения в Астраханской области — его вместе с другими животными выбросили у сельского магазина. Хозяин уверяет, что Беляш обеспечен едой, водой и находится под присмотром. По словам владельца, псу около шести-семи месяцев, и щенок пока тяжело переносит одиночество дома — портит мебель, провода и вещи. Именно поэтому мужчина берет питомца с собой на работу. Собака лежит возле маркетплейса, в котором трудится хозяин.

REGIONS выяснил у юриста из Подмосковья Андрея Мелентьева, законно ли таким способом содержать собаку на улице. Как пояснил специалист, Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев обеспечивать питомцам надлежащий уход, включая доступ к воде, пище и защиту от неблагоприятных погодных условий. За ненадлежащее содержание владельцу-гражданину может грозить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Однако, как уточнил юрист, если действия хозяина будут квалифицированы как жестокое обращение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, сумма взыскания возрастает до 5–15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что киперы сняли на видео редкий танец японских журавлей в Подмосковье.