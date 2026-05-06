Прикоснуться к Вселенной: жителям Дмитрова предложили обнять метеорит, которому миллиарды лет

В Музее минералов Парка Леко в Дмитрове появился по-настоящему внеземной экспонат. Железо-никелевый метеорит Алетай, упавший на территорию современного Китая примерно 20 тысяч лет назад, теперь доступен для широкой публики. Его особенность в том, что его можно не только увидеть, но и потрогать, обнять и сфотографироваться с ним. Корреспондент REGIONS выяснил, почему этот осколок древнего астероида называют одним из самых массивных метеоритов в мире.

Экспонат передан музею на хранение Музеем истории мироздания с целью популяризации астрономии и планетологии. В специальном разделе музея-магазина гости могут ознакомиться с научными материалами о происхождении метеоритов, их классификации и значении для понимания эволюции Солнечной системы.

Как рассказывает астроном-любитель Алексей Беляев, Алетай — это не просто камень с неба, а фрагмент ядра разрушенного протопланетного тела, возраст которого исчисляется миллиардами лет. Его структура содержит так называемые линии Видманштеттена — уникальный кристаллический рисунок, который формируется только при крайне медленном остывании металла в условиях космоса. Такие метеориты, по словам Беляева, редкость даже в крупных музеях, а здесь их можно потрогать.

Метеорит Алетай относится к группе октагедритов — наиболее распространенному типу железных метеоритов. Он состоит преимущественно из сплава железа и никеля и отличается высокой плотностью и прочностью. Ученые считают, что подобные объекты — это остатки планетезималей, существовавших на ранних этапах формирования Солнечной системы.

