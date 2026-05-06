Купальный сезон открыт: подмосковные экстремалы полезли в воду уже 6 мая

В Подмосковье 6 мая неофициально открыли купальный сезон. Жители Химок вышли загорать на набережную, в Видном мужчина захватил утиный домик и полез в воду, а Балашиха запомнилась апрельскими заплывами на реке Пехорке. Один экстремал и вовсе не закрывал сезон — зимой он устроил ночное купание в ледяном водоеме. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Азиз Алимирзоев в беседе с REGIONS объяснил, чем опасны такие подвиги.

Купание в холодной воде в начале мая, по словам врача, — это серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Резкий перепад температуры вызывает спазм сосудов, учащение сердцебиения и повышение давления. В особо тяжелых случаях может даже нарушиться ритм сердца. Особенно рискуют люди с гипертонией, ишемической болезнью и те, кто уже перенес инфаркт или инсульт.

Еще одна частая проблема купальщиков в холодной воде — судороги. Из-за переохлаждения мышечные волокна резко сокращаются. При возникновении судороги, советует Алимирзоев, нужно аккуратно выйти на мелководье, растянуть и помассировать спазмированную мышцу.

Первые признаки переохлаждения — дрожь, бледность кожи, снижение координации и затрудненное дыхание. Если появилась выраженная синюшность, спутанность сознания или сильная слабость, необходимо немедленно вызывать скорую. Согревать человека следует постепенно, избегая горячей ванны и алкоголя — это может навредить еще больше.

Тем, кто все же решился на экстремальный заплыв без ожидания лета, терапевт дал четкие рекомендации. В воде нельзя находиться долго, важно постепенно адаптироваться к холоду и обязательно иметь на берегу напарника для подстраховки. Кроме того, к такому купанию нужно готовить сердечно-сосудистую систему заранее — через умеренные физические нагрузки.

Синоптики, кстати, тоже не советуют торопиться. Майское тепло обманчиво. Уже к праздничным выходным 9 мая воздух в Подмосковье остынет до плюс 14 градусов, а в ночь на 8 мая температура упадет до плюс 4–8. Вместо продолжения купального сезона жителей ждут затяжные дожди, которые испортят планы на пикники и шашлыки.

