Ротенберга назвали главным лицом КХЛ: тренер жжет на прессухах, а его команда забивает больше всех

«Спорт-Экспресс» провел опрос, целью которого было выявить, кто является лицом нынешней Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С большим преимуществом в голосовании победил главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

СКА занял лишь седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Не слишком впечатляющий результат для клуба, который имеет возможности рекрутировать лучших российских игроков и зазывать звезд НХЛ — в частности, Евгения Кузнецова и Тони Деанджело (американец, правда, уже вернулся за океан и подписался с «Нью-Йорк Айлендерс».

Зато скучно на матчах петербургского клуба не было. СКА стал самым результативным клубом всей лиги (236 шайб), но и пропускал много (205) — хуже показатели только у четырех клубов, не попавших в плей-офф.

Ротенберг и вратари

Роман Ротенберг 16 раз за чемпионат менял вратарей по ходу матча — эта практика стала мемом. В матче с ЦСКА (5:6) случились даже две замены. Павел Мойсевич заменил Егора Заврагина уже в конце первой минуты. К этому времени в воротах СКА побывали две шайбы. На 15-й минуте Заврагин вернулся на площадку, после того как его сменщик пропустил еще три.

Фото: [ ХК СКА ]

Как правило, замены решающим образом на игре не сказывались. Лишь однажды СКА сумел переломить ход встречи после того, как в игру вступил новый голкипер. В матче с «Торпедо» Заврагин заменил Мойсевича на шестой минуте при счете 0:2, и СКА в итоге победил — 6:4.

Всего в сезоне за СКА сыграли пять вратарей: Заврагин, Мойсевич, Артемий Плешков, Никита Серебряков, Станислав Бережной.

Ротенберг и журналисты

В отдельное шоу превращаются пресс-конференции после матчей СКА.

«Каждый по-своему проявляет эмоции. Во всяком случае людям это нравится. Это получается креативно. А если людям нравится, значит, это несет позитив. Человек пытается выражать свои мысли с юмором. Наверное, это хорошо», — высказался о пресс-конференциях Романа Ротенберга его отец предприниматель Борис Ротенберг.

Фото: [ ХК СКА ]

На пресс-конференциях главный тренер СКА и журналисты обмениваются подарками. Ротенбергу вручают книги «со смыслом» — «Быть победителем» американского баскетбольного тренера Тима Гровера, «Гонка за лидером» британского конструктора «Формулы-1» Росса Брауна, книгу Михаила Жванецкого с эпиграфом «Имей совесть и делай что хочешь» и «Дон Кихота».

Ротенберг в ответ вручает представителям СМИ будильники — за лучший вопрос на прессухе.

«Будильниковая» традиция возникла после скандальной пресс-конференции Ротенберга, на которой он назвал некоторых журналистов «фашистами», которые выкладывают свои публикации ночью, а не днем, когда «можно высказать все в лицо».

Ротенберг и его слова

Роман Ротенберг старается быть ярким на пресс-конференциях. Портал «Подмосковье сегодня» собрал подборку его высказываний.

«Я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар» — о счете 2:0 в матче с «Сочи».

«И если будет у нас таким образом, такими темпами хоккей развиваться, и мы все вместе будем работать, то, когда мы вернемся на международную арену, мы, вот увидите, можем с вами поспорить, Канаду обыграем любым составом. Даже вот этих ребят, которые выиграли Турнир четырех наций. И Макдэвид, и Маршан, и Маккиннон, все эти ребята — мы их можем обыграть. И мы знаем как», — о развитии хоккея в России.

«Честно могу сказать, сегодняшняя игра была одной из лучших в сезоне, но соперник сегодня свежее. По определенным причинам, которые не зависят от нас. Я понимаю причины, тут были президентские выборы» — о поражении от минского «Динамо».

«Сотрясения у наших игроков связаны с тем, что против нас с очень большим настроем выходят соперники. Нужно быть злее в этих ситуациях и идти до конца, бить первым, как нас учила ленинградская улица» — о травмах у игроков СКА.

«Хочу сказать, что для нас это хорошо, когда каждую ошибку нашего игрока, каждую ошибку наших вратарей, защитников, нападающих разбирают под микроскопом. Это хорошо, что за нами следят. Значит, у нас самые высокие рейтинги в лиге. Вы, кстати, можете телевизионные рейтинги посмотреть: матчи СКА — самые просматриваемые на «Кинопоиске». И, наверное, эти хейтеры, которые есть у СКА, должны заставить наших хоккеистов лучше играть» — о популярности СКА.