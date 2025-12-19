«Рубин» официально не объявлял об отставке главного тренера Рашида Рахимова, но уже многие СМИ сообщают о ней как о свершившемся факте.

По данным «РБ Спорт», правление клуба признало результаты осенней части сезона неудовлетворительными. На заседании присутствовал и Рахимов, после его окончания он уехал из Казани.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил отставку Рахимова с поста главного тренера.

Слишком жесткая оценка

Правление считает, что результаты команды должны быть лучше, а игра более зрелищной.

На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в РПЛ, и большой вопрос, есть ли у команды ресурс, чтобы уверенно претендовать на более высокую позицию. Портал Transfermarkt оценивает состав казанцев в €49,6 — это как раз седьмое место в РПЛ, причем минимум с двукратным отставанием от первой шестерки. В реальной турнирной таблице произошла только одна перестановка: малобюджетная «Балтика» Андрея Талалаева рванула вверх, а московское «Динамо» с Валерием Карпиным рухнуло аж на десятое место.

Фото: [ ФК «Рубин» ]

60-летний Рахимов ранее (в «Амкаре», «Локомотиве», «Ахмате») строил крепкие команды, которые высоко не взлетали, но и не проваливались. То же самое было и в «Рубине», который он возглавляет с апреля 2023 года.

Что касается зрелищности, Рахимов был всегда был реалистом и ради красивостей на поле никогда не жертвовал результатом. Тренер просил новых трансферов — ему их не дали. Поэтому и оценка работы Рахимова выглядит несправедливо жесткой.

Почему не Федотов

СМИ отправляли в Казань на замену Рахимову экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова. Однако затем появились сообщения, что Федотова в «Рубине» не будет.

Если в Казани действительно хотят футбольного фейерверка, то понятно, почему кандидатура Федотова была отвергнута. Если, конечно, она действительно обсуждалась.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Владимир Федотов зарекомендовал себя жестким и результативным тренером: привел к серебряным медалям — сенсационно — «Сочи», а затем ЦСКА, что в эпоху тотальной гегемонии «Зенита» можно приравнять к победе в чемпионате. Но за футбольным шоу — это не к Федотову.

Станкович или Артига

Среди возможных преемников Рахимова рассматривался легендарный полузащитник казанцев Гекдениз Карадениз, который сейчас тренирует «Рубин-2». Но впоследствии появились кандидатуры тренеров с более серьезным опытом работы на высшем уровне.

Теперь руководство клуба выбирает между Драганом Стойковичем и Франком Артигой.

Знаменитый в прошлом сербский полузащитник четыре с половиной года национальную сборную. Сербия пробивалась в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024. Однако отбор на мундиаль в Америке не задался, Сербия в решающем матче проиграла Албании (0:1), и Стойкович ушел в отставку.

Фото: [ ФК «Химки» ]

Франк Артига запомнился по работе в «Химках». Состав у подмосковной команды в последний сезон перед финансовой катастрофой имени Туфана Садыгова был очень неплохим, и игру Артига поставил «Химкам» достаточно симпатичную.

Агент Артиги Дмитрий Селюк, что с назначением испанца «Рубин» «вернется в чемпионские времена». По данным Ивана Карпова, Артига уже прилетел в Казань переговоров.

У испанца есть два весомых преимущества по сравнению со Станковичем. Во-первых, Артига уже адаптирован к российскому чемпионату, во-вторых, стоит он гораздо дешевле серба.