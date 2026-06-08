В паблике Электрогорска появилось фото Баскова и Лазарева — местные жители усомнились в его подлинности

В городском паблике Электрогорска в одной из социальных сетей появилась фотография. На снимке знаменитости — Николай Басков и Сергей Лазарев — прогуливаются по зеленой аллее. Подпись под фото гласила: «Шанс встретить Лазарева и Баскова в Электрогорске мал, но никогда не равен нулю». Однако местные жители поспешили усомниться в достоверности этой информации, сообщил REGIONS.

В беседе с корреспондентом REGIONS электрогорцы рассказали, что не узнают локацию, запечатленную на снимке.

«Фото, на котором Басков и Лазарев прогуливаются в парке или на аллее — не из Электрогорска. У нас нет таких парков или аллей», — рассказала местная жительница Виктория Д.

Еще один местный житель по имени Сергей, в свою очередь, заметил, что ранее он уже видел этот снимок в сообществе, которое посвящено Москве, а не Электрогорску.

«Этот кадр распространился, вероятно, с целью привлечения внимания в соцсетях. Звезды „гуляют“ то в одном, то в другом городе», — добавил Сергей.

По данным издания, ситуация с якобы замеченными в Электрогорске артистами стала поводом для добрых шуток в городских чатах и обсуждениях. При этом сами жители подчеркивают: вероятность столкнуться с известными людьми в будний день на спокойной тихой улице все-таки существует, пусть и невелика.

Ранее сообщалось, что продюсера Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерные фильтры на фото.