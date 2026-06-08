Отцовский капитал до 2 миллионов: что изменится для каждой семьи

В России обсуждают введение выплаты за третьего ребенка в размере до 2 миллионов рублей. Эксперты предлагают учитывать региональные цены на жилье и усилить контроль за использованием средств, пишет РИА Новости.

В России обсуждают новую демографическую выплату

В стране рассматривается инициатива введения отцовского капитала за рождение третьего ребенка в полной семье. Размер поддержки может составить около 2 миллионов рублей и стать частью мер по повышению рождаемости.

Идея связывается не только с социальной поддержкой, но и с возможным стимулированием строительной отрасли и рынка жилья. При этом отмечается, что демографические показатели остаются ниже целевых значений, что усиливает актуальность подобных решений.

Оценка инициативы и демографический контекст

Эксперты считают предложение в целом обоснованным с точки зрения демографической политики. Подчеркивается, что государство регулярно усиливает поддержку семей, ориентированных на нескольких детей.

Отдельно отмечается, что новая мера должна быть направлена именно на устойчивые семейные модели, где оба родителя участвуют в воспитании ребенка.

Почему важна привязка к регионам

Основная сложность инициативы связана с различием цен на жилье в разных частях страны. В крупных городах стоимость недвижимости значительно выше, чем в большинстве регионов.

Поэтому предлагается сделать размер выплаты гибким: максимальный уровень — в мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург, а в регионах с более доступным жильем сумма может быть снижена. Такой подход, по мнению экспертов, позволит избежать дисбаланса.

Вопрос контроля расходования средств

Отдельное внимание уделяется рискам нецелевого использования выплат. Специалисты подчеркивают необходимость механизмов, которые гарантируют направление средств на улучшение жилищных условий.

Также отмечается, что при отсутствии контроля существует вероятность использования денег не по назначению, что снижает эффективность меры поддержки.