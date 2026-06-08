Не лань, а хроническая усталость: врач Махмудова назвала 6 анализов, которые выявят скрытый дефицит железа, витаминов

Вы спите по 8 часов, правильно питаетесь, но встаете разбитым? Терапевт Эвелина Махмудова утверждает: хроническая усталость часто вызвана не ленью, а конкретными нарушениями в организме. Дефицит железа, витамина D, проблемы с щитовидной железой или скачки сахара — все это выявляется обычными анализами. Вот список из шести исследований, которые помогут найти причину. Об этом сообщает REGIONS .

Врач-терапевт Эвелина Махмудова рекомендует начать с общего анализа крови. Главный показатель — гемоглобин. У женщин ниже 120 г/л, у мужчин ниже 130 г/л — анемия. Но бывает, что гемоглобин в норме, а сил нет. Тогда нужно сдать ферритин — белок, показывающий запасы железа. Норма для женщин — 30-150 мкг/л, для мужчин — 40-200 мкг/л. Если ферритин ниже 30, организм на грани истощения, даже если анемии еще нет. Симптомы: слабость, выпадение волос, ломкие ногти.

Вторая частая причина — дефицит витамина D (норма 30-50 нг/мл). При нехватке человек чувствует себя «выжатым лимоном», страдают мышцы, кости, иммунитет. Третья — уровень сахара и гликированного гемоглобина. Глюкоза натощак выше 5,6 ммоль/л — преддиабет, а выше 7,0 — диабет. Скачки сахара вызывают сонливость и упадок сил после еды.

Четвертое — гормоны щитовидной железы: ТТГ (норма 0,4-4,0 мМЕ/л). При гипотиреозе человек постоянно мерзнет, набирает вес и страдает от запоров. Пятое — витамин B12 и фолиевая кислота, особенно важно для вегетарианцев и пожилых. Шестое — электролиты (магний, калий). Дефицит магния напрямую влияет на выработку энергии в клетках.

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