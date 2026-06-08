Карась на удочке: рыбак из ЯНАО раскрыл секреты ловли в северных озерах

Карась на Ямале водится, но поймать его на обычную удочку — задача со звездочкой. Об этом в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказал рыболов и автор тематического блога Дмитрий Чернов из Ноябрьска. По его словам, рыба встречается во многих озерах округа, однако на спортивные снасти попадается нечасто. Тем не менее умельцам иногда удается уйти с берега с трофеем.

Ямальская рыбалка — занятие для знатоков. Карась, как пояснил Дмитрий Чернов, в регионе не редкость, но характер у него капризный. Клюет редко, зато если уж попадается — рыбацкая гордость обеспечена.

Одно из немногих мест в Ноябрьске, где можно рассчитывать на улов, — район парогазовой станции. Водоем там не замерзает даже зимой, поэтому карась периодически оказывается на крючке. Сам рыболов недавно вернулся оттуда с добычей. Судя по его словам, местная рыба предпочитает классику: червя и кукурузу.

Где еще искать карася на Ямале

По наблюдениям Чернова, перспективными можно считать несколько точек:

Водоемы в районе Холмогорского месторождения;

Некоторые озера по дороге в сторону Когалыма.

Главный парадокс ямальской карасевой рыбалки, по словам блогера, в том, что больше всего этой рыбы обитает в труднодоступных озерах. Дороги к ним — отдельное приключение, часто требующее серьезной подготовки и вездеходной техники. Именно там, вдали от цивилизации, карась чувствует себя вольготно и попадается куда чаще. Но добраться до таких мест, как отмечает эксперт, удается далеко не каждому.

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