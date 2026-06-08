С начала года в подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились на работу 155 специалистов

В Московской области продолжает набирать обороты программа «Приведи друга», призванная укрепить кадровый состав региональных медучреждений. С начала года благодаря этой инициативе в больницы и поликлиники Подмосковья пришли работать 155 медицинских специалистов: среди них — 66 врачей и 89 представителей среднего медицинского персонала. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Суть программы проста и эффективна: действующие сотрудники медучреждений могут получить денежное вознаграждение, если помогут привлечь на работу коллегу — врача, фельдшера или медсестру. Размер выплаты достигает 128 тыс. руб., конкретная сумма зависит от ряда факторов: специальности, квалификационной категории и стажа привлеченного специалиста.

Премия начисляется в два этапа: половину суммы сотрудник получает сразу после оформления нового работника, а оставшиеся 50% — спустя 3 мес. его непрерывной работы. При этом новый специалист должен быть принят на основную должность на полную ставку, а также не числиться в штате государственных медорганизаций Подмосковья в течение последних 6 мес. до трудоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Королеве.