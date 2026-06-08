Как охладить квартиру без кондиционера: Дарья Коган назвала простые приемы помогут сделать квартиру прохладнее

Жаркая погода становится серьезной проблемой для многих жителей многоквартирных домов. Однако даже без кондиционера можно сделать квартиру заметно комфортнее, если использовать несколько проверенных способов охлаждения, пишет REGIONS.

Защитите помещение от солнечных лучей

Главным источником перегрева часто становятся окна. Солнечные лучи нагревают мебель, стены и пол, которые затем долго отдают накопленное тепло.

Чтобы сократить нагрев помещения, специалисты рекомендуют днем держать окна закрытыми и использовать плотные светлые шторы, жалюзи или теплоотражающие пленки. Особенно эффективны шторы блэкаут, которые помогают ограничить проникновение света и тепла.

Проветривайте квартиру только в прохладные часы

Максимальный эффект дает сквозное проветривание ранним утром, поздним вечером или ночью, когда температура на улице ниже, чем в помещении.

В самые жаркие часы окна лучше держать закрытыми. Это позволит не впускать горячий воздух и сохранить прохладу, накопленную за ночь.

Усильте работу вентилятора

Вентилятор не снижает температуру воздуха, но помогает организму легче переносить жару благодаря постоянной циркуляции воздушных потоков.

Чтобы сделать эффект более заметным, рядом с прибором можно поставить емкость с холодной водой или несколько бутылок со льдом. Воздух станет ощущаться более свежим и прохладным.

Повышайте влажность воздуха

Сухой воздух усиливает ощущение жары, поэтому дополнительное увлажнение помогает создать более комфортный микроклимат.

Для этого можно разместить в комнате открытые емкости с холодной водой, развесить влажные полотенца или использовать распылитель для легкого увлажнения воздуха. Такие способы особенно полезны перед сном.

Сократите использование техники

Любые работающие электроприборы выделяют тепло. В жаркие дни рекомендуется реже пользоваться духовкой, плитой и другой техникой, которая дополнительно нагревает помещение.

Готовить пищу лучше утром или вечером, когда температура воздуха ниже.

Создайте комфортные условия для сна

В жаркую погоду специалисты советуют выбирать постельное белье из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Они лучше пропускают воздух и помогают организму сохранять комфортную температуру.

Также рекомендуется отказаться от тяжелых одеял и при необходимости охладить постельное белье перед сном.

Пересмотрите привычки в жару

Дополнительный комфорт помогут создать влажная уборка перед сном, временный отказ от ковров и достаточное употребление воды.

Эксперты советуют отдавать предпочтение легкой пище, овощам, фруктам и кисломолочным продуктам. Такой рацион помогает организму легче переносить высокие температуры и снижает риск обезвоживания.

Комплекс этих мер способен заметно улучшить самочувствие даже в самые жаркие дни и сделать пребывание в квартире более комфортным без использования дорогостоящей климатической техники.