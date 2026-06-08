Благотворительный забег «Пульс Добра» пройдет в Подмосковье в сентябре

Благотворительный забег «Пульс Добра» пройдет в подмосковной Коломне. Регистрация на участие в мероприятии уже стартовала, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В мероприятии примут участие известные спортсмены и артисты. Для детей организуют развлекательную программу.

Участников ждут различные дистанции на выбор: полумарафон 21,1 км, 10 км, 3 км и старты для детей на 300 и 600 м.

Организатором забега выступает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области развивается сфера спорта.