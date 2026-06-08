Число посетителей парков Подмосковья за первую неделю лета превысило 3 млн человек

Более 3 млн человек посетили парки Подмосковья за первую неделю июня 2026 года. Это на 478 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Больше всего посетителей зафиксировали 1 июня — в День защиты детей. В этот день подмосковные парки посетили 530 тыс. человек. В выходные парки посещали около 500 тыс. человек, в будни — порядка 400 тыс.

За указанный период наибольшей популярностью пользовался парк «Пехорка» в Балашихе. Его посетили около 100 тыс. человек. На втором и третьем местах — Центральный парк Долгопрудного и Центральный парк Лобни, которые посетили 73 тыс. и 70 тыс. человек соответственно.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах.