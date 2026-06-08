Восточная сказка с рисками: эксперт назвала 5 альтернатив ОАЭ на 2026 год

С 1 июня между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами возобновилось авиасообщение. Безвизовый режим для граждан РФ продолжает действовать, однако путешествие в непростое время — когда в стране фиксируют пролеты БПЛА — требует особой подготовки. Тревел-эксперт и продюсер National Geographic Channel Алена Никольская в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» составила подробный чек-лист: от документов и аптечки до правил поведения в арабской стране. А также назвала пять альтернатив для тех, кто пока сомневается лететь в Дубай.

Безвизовый режим между ОАЭ и Россией действует с 2019 года. Граждане РФ могут находиться в стране до 90 дней в течение 180. По словам Алены Никольской, сейчас лететь туда легко и довольно просто. Однако она предупредила: лето в Дубае — не высокий сезон, но в 2026 году может сработать эффект отложенного спроса. Весной многие переносили поездки из-за закрытых полетных программ, поэтому туристам стоит заранее позаботиться о бронировании отеля. Хорошая новость: цены на размещение в Эмиратах пока остаются привлекательными.

Чек-лист: что проверить перед поездкой в Дубай

1. Документы

Список обязательных бумаг включает несколько пунктов. Загранпаспорт должен действовать минимум шесть месяцев с даты въезда. Пограничники могут попросить обратные билеты и бронь отеля. Медицинская страховка, как подчеркнула Никольская, — обязательный документ. Важно, чтобы она покрывала несчастные случаи, включая летальные, и репатриацию. Копии загранпаспорта и других важных бумаг лучше сохранить в телефоне на случай потери. Детям нужен собственный загранпаспорт (вписывать в родительский уже нельзя). При разных фамилиях с ребенком потребуется свидетельство о рождении — оно понадобится российским пограничникам при вылете.

2. Деньги и карты

Карты российских банков в ОАЭ не работают. Эксперт советует брать с собой наличные — доллары, евро или сразу дирхамы — а также карту иностранного банка (Visa, Mastercard или Union Pay). Даже при наличии зарубежной карты стоит иметь при себе некоторую сумму наличных на случай технических проблем.

3. Аптечка и здоровье

Тревел-эксперт призывает быть аккуратными, особенно при поездках с детьми. Базовые лекарства (от простуды, боли, расстройств желудка, теплового удара, а также антигистаминные) лучше взять с собой, хотя их можно купить и на месте. Рецептурные препараты должны быть в оригинальной упаковке с рецептом врача. Лето в Эмиратах, по словам Никольской, — не лучшее время для полета: температура достигает 40-45 градусов, на пляже сложно находиться дольше 15-30 минут. Поэтому крем от загара и головной убор обязательны, экскурсии стоит планировать на утро или вечер. При этом кондиционеры в помещениях работают на полную мощность, поэтому легкая кофта или накидка не помешают, чтобы не простудиться. Эксперт также рекомендует взять на пляж закрытый купальник — в арабской стране с ним будет комфортнее.

4. Гаджеты и мелочи

Перед вылетом важно проверить зарядные устройства. В ОАЭ используются розетки типа G, так что переходник лучше купить дома — на ресепшене отеля его тоже можно попросить, но не факт, что повезет. Пригодятся водозащитный чехол для телефона (для поездок в пустыню или на пляж) и офлайн-карты Дубая, скачанные заранее на случай проблем с интернетом.

5. Безопасность и законы

Никольская называет Дубай безопасным местом: все под камерами, полиция приезжает быстро. Но правила поведения знать необходимо.

Ключевые рекомендации:

Записать номера экстренных служб: скорая — 998, полиция — 999, а также контакты посольства РФ.

Следить за рекомендациями МИД России и избегать районов с возможными демонстрациями.

В общественных местах одеваться скромнее: плечи и колени у женщин должны быть прикрыты, особенно при посещении мечетей.

Во время Рамадана на улице и в общественных местах не есть, не пить и не курить днем.

Алкоголь разрешен только в лицензионных заведениях (отелях, барах, ресторанах).

Объятия и поцелуи на публике не приветствуются.

Не фотографировать местных жителей без разрешения, а также стратегические объекты и госучреждения.

6. Что нельзя ввозить в Дубай

Под запретом находятся наркотики, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также материалы экстремистского, эротического или порнографического характера. Алкоголь можно ввезти до четырех литров (из них не более двух литров крепких напитков). Свинина и домашняя еда под полным запретом. Сигарет разрешено до 400 штук. Лекарства — только по рецепту и на срок до трех месяцев. Если сумма наличных и ценностей превышает 60 тысяч дирхам (около 1,3 миллиона рублей), требуется обязательное декларирование.

5 альтернатив восточной сказки: куда поехать вместо Дубая

Если поездка в ОАЭ кажется рискованной, Никольская предлагает несколько альтернатив с похожим колоритом:

Катар (Доха) . Современный мегаполис с небоскребами и восточными рынками (например, Сук Вакиф). Безвизовый режим для россиян — до 90 дней.

Бахрейн . Древние форты и небоскребы. Без визы — до 14 дней.

Оман (Маскат) . Живописные горы, пустыни и пляжи с аутентичной архитектурой. Без визы — до 14 дней.

Марокко (Марракеш, Касабланка) . Базары и колоритная архитектура. Без визы — до 90 дней.

Иордания (Амман, Петра). Пустыня, Красное море и знаменитые достопримечательности. Виза оформляется по прибытии.

Куда бы ни направлялся путешественник, эксперт советует заранее проверять актуальные правила въезда для россиян на официальных источниках — сайтах МИД, посольства страны и Роспотребнадзора.