Юридическая опора и налоговый ресурс: в Московской области за 5 мес. оформили почти 27 тыс. объектов недвижимости

В Подмосковье заметно активизировался процесс легализации недвижимости: за первые 5 месяцев 2026 года на учет поставили почти 27 тыс. объектов. Данные приводит Министерство имущественных отношений Московской области.

Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) — это надежная юридическая опора для собственника. Она позволяет исключить риски споров с соседями или иными лицами, а также заметно облегчает любые дальнейшие действия с объектом: будь то продажа, передача по наследству или оформление залога.

С начала года в регионе зарегистрировано 26 959 объектов недвижимости. Среди них — 16 523 индивидуальных жилых дома общей площадью 2,3 млн кв. м. Совокупный налоговый потенциал этих объектов оценивается в 175 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.