Почему в яйцах появляются кровяные пятнышки и опасно ли их есть: появился долгожданный ответ

Во время формирования яйца у курицы иногда лопается мелкий кровеносный сосуд в яичнике или яйцеводе. Небольшая капля крови попадает на желток или в белок и затем оказывается внутри готового яйца, пишет REGIONS.

Такие включения встречаются нечасто, но это нормальное биологическое явление.

Можно ли есть такое яйцо

Да, если:

яйцо свежее;

нет неприятного запаха;

белок и желток выглядят нормально;

нет признаков порчи или плесени.

Многие просто удаляют кровяное пятнышко ложкой или кончиком ножа и используют яйцо как обычно.

Что в статье стоит уточнить

Некоторые утверждения спорны:

Одуванчиковые листья и многие другие дикорастущие растения вполне съедобны , хотя в статье про сорняки они названы «непригодными в пищу».

Утверждение, что листья одуванчика «не годятся в пищу», неверно — их используют в салатах во многих странах.

Также не совсем корректно говорить, что кровяные включения встречаются только у фермерских яиц. Они могут встречаться и у яиц птицефабрик, просто современные системы сортировки часто такие яйца отбраковывают.

Когда яйцо лучше выбросить

Не из-за кровинки, а если есть признаки порчи:

тухлый или сернистый запах;

необычный цвет белка или желтка;

плесень;

крупные темные сгустки неизвестного происхождения;

поврежденная скорлупа и сомнения в условиях хранения.

Опасность связана не с кровинкой

Главный риск при употреблении яиц — бактериальное загрязнение (например, сальмонелла), а не маленькое кровяное пятно. Поэтому яйца желательно хранить правильно и подвергать достаточной термической обработке.