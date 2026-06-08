Почему в яйцах появляются кровяные пятнышки и опасно ли их есть: появился долгожданный ответ
Фото: ["Подмосковье сегодня"Наталья Надточная]
Во время формирования яйца у курицы иногда лопается мелкий кровеносный сосуд в яичнике или яйцеводе. Небольшая капля крови попадает на желток или в белок и затем оказывается внутри готового яйца, пишет REGIONS.
Такие включения встречаются нечасто, но это нормальное биологическое явление.
Можно ли есть такое яйцо
Да, если:
- яйцо свежее;
- нет неприятного запаха;
- белок и желток выглядят нормально;
- нет признаков порчи или плесени.
Многие просто удаляют кровяное пятнышко ложкой или кончиком ножа и используют яйцо как обычно.
Что в статье стоит уточнить
Некоторые утверждения спорны:
- Одуванчиковые листья и многие другие дикорастущие растения вполне съедобны, хотя в статье про сорняки они названы «непригодными в пищу».
- Утверждение, что листья одуванчика «не годятся в пищу», неверно — их используют в салатах во многих странах.
- Также не совсем корректно говорить, что кровяные включения встречаются только у фермерских яиц. Они могут встречаться и у яиц птицефабрик, просто современные системы сортировки часто такие яйца отбраковывают.
Когда яйцо лучше выбросить
Не из-за кровинки, а если есть признаки порчи:
- тухлый или сернистый запах;
- необычный цвет белка или желтка;
- плесень;
- крупные темные сгустки неизвестного происхождения;
- поврежденная скорлупа и сомнения в условиях хранения.
Опасность связана не с кровинкой
Главный риск при употреблении яиц — бактериальное загрязнение (например, сальмонелла), а не маленькое кровяное пятно. Поэтому яйца желательно хранить правильно и подвергать достаточной термической обработке.