Почему в яйцах появляются кровяные пятнышки и опасно ли их есть: появился долгожданный ответ

Общество

Фото: ["Подмосковье сегодня"Наталья Надточная]

Во время формирования яйца у курицы иногда лопается мелкий кровеносный сосуд в яичнике или яйцеводе. Небольшая капля крови попадает на желток или в белок и затем оказывается внутри готового яйца, пишет REGIONS.

Такие включения встречаются нечасто, но это нормальное биологическое явление.

Можно ли есть такое яйцо

Да, если:

  • яйцо свежее;
  • нет неприятного запаха;
  • белок и желток выглядят нормально;
  • нет признаков порчи или плесени.

Многие просто удаляют кровяное пятнышко ложкой или кончиком ножа и используют яйцо как обычно.

Что в статье стоит уточнить

Некоторые утверждения спорны:

  • Одуванчиковые листья и многие другие дикорастущие растения вполне съедобны, хотя в статье про сорняки они названы «непригодными в пищу».
  • Утверждение, что листья одуванчика «не годятся в пищу», неверно — их используют в салатах во многих странах.
  • Также не совсем корректно говорить, что кровяные включения встречаются только у фермерских яиц. Они могут встречаться и у яиц птицефабрик, просто современные системы сортировки часто такие яйца отбраковывают.

Когда яйцо лучше выбросить

Не из-за кровинки, а если есть признаки порчи:

  • тухлый или сернистый запах;
  • необычный цвет белка или желтка;
  • плесень;
  • крупные темные сгустки неизвестного происхождения;
  • поврежденная скорлупа и сомнения в условиях хранения.

Опасность связана не с кровинкой

Главный риск при употреблении яиц — бактериальное загрязнение (например, сальмонелла), а не маленькое кровяное пятно. Поэтому яйца желательно хранить правильно и подвергать достаточной термической обработке.

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