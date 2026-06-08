Сердце округа: в Павловском Посаде обсудили будущее сельских территорий

В подмосковном Павловском Посаде состоялся круглый стол по вопросам развития сельских территорий. В нем участвовали врип главы округа Сергей Балашов, депутат Мособлдумы Максим Коркин, старосты населенных пунктов, депутаты, представители администрации, предприниматели и активные жители.

Округ объединяет два города, один рабочий поселок, два села и 56 деревень. Местные жители связывают повышение качества жизни с решением конкретных задач: обустройством освещенных дорог, созданием доступных фельдшерских пунктов, отлаженной работой почтовых отделений, проведением газа, ремонтом подъездов и установкой детских площадок во дворах.

За последние годы в округе удалось добиться заметных улучшений. В рамках программы «Светлый город» установили световые опоры, отремонтировали дороги и подъезды МКЛ, благоустроили дворы, оборудовали новые детские игровые площадки, провели социальную газификацию, а также выполнили капитальный ремонт и строительство социальных учреждений. Впереди еще немало важных дел.

Сергей Балашов отметил, что сельские территории — это сердце округа, его корни и традиции. По словам врип главы Павловского Посада, власти намерены обеспечивать равный уровень заботы как для жителей окружного центра, так и для обитателей деревень и сел. Балашов также поблагодарил депутатов, старост и активных граждан за их вклад в реализацию местных программ.