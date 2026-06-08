«Разбойничий» перстень за 50 тыс. руб.: почему серебряное кольцо из деревни Чапаевка взбудоражило историков Подмосковья

Необычное объявление, появившееся на популярном сайте по продаже товаров, всколыхнуло сообщество историков, нумизматов и коллекционеров Подмосковья, сообщил REGIONS.

Житель населенного пункта Чапаевка — деревни, находящейся вблизи Кубинки, — разместил на популярной онлайн-площадке предложение о продаже редкого серебряного кольца с загадочным названием «Разбойничий».

Продавец уверяет, что предлагает не подделку, а самый настоящий средневековый артефакт. Возраст украшения, по его словам, составляет от 400 до 700 лет (оно датируется промежутком между XIII и XVI веками), и сохранился этот экземпляр в единственном числе, уточняется в информации. Цену на свой раритет владелец установил в размере 50 тыс. руб.

Пропуск сквозь века

Согласно описанию лота, массивный перстень из серебра, как уверяет продавец, не является современной подделкой или репликой. Особый интерес у специалистов вызывает его вероятное предназначение в Средневековую эпоху.

«Это перстень-печать для проезда по определенным территориям», — утверждает владелец раритета.

Коллекционер Виктор Молочников в беседе с REGIONS отметил: если подлинность этого кольца в итоге подтвердится, то такое событие станет весьма значимым для всех исследователей старины, сообщается в информации.

«Чтобы установить точный возраст, статус владельца и расшифровать символику на печатке, потребуется серьезная экспертиза — от анализа состава серебра до изучения стиля гравировки», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Реутове горожанин продает остов легендарной «полуторки» 1941 года.