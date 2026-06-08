Судебные приставы Подмосковья проведут Единый день приема граждан. Прием будет проходить с 12:00 до 20:00 10 июня в аппарате ГУФССП России по Московской области и во всех подразделениях в регионе.

Жители смогут обратиться к судебным приставам с актуальными для них вопросами лично и без предварительной записи. Для обращения потребуется паспорт и, если это нужно, документ, подтверждающий полномочия представителя.

Адрес аппарата Главного управления: г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Адреса подразделений доступны на сайте ведомства.