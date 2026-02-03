Русские возвращают моду на драки вратарей в НХЛ: их не было шесть лет

В НХЛ не было драк между голкиперами уже шесть лет. Подзабытую моду решили вернуть топовые российские вратари.

До этого последняя драка вратарей произошла 2 февраля 2020 года в матче между «Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз» (так называемая «Битва за Альберту»). Тогда в поединке сошлись Кэм Тальбо и Майк Смит. С промежутком всего в полторы недели инициаторами драк стали обладатели «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю), двукратные обладатели Кубка Стэнли Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

«Получилось захватывающе»

19 января в матче «Сан-Хосе Шаркс» и «Флорида Пантерз» за воротами «Акул» началась массовая стычка. Голкипер «Пантер» Сергей Бобровский увидел, что в ней участвует его коллега по амплуа Алекс Неделькович, примчался через всю площадку к месту инцидента и вызвал американца на бой.

Фото: [ Сергей Бобровский/ХК «Флорида Пантерз» ]

«Получилось захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что случилось, то случилось. У нас был хороший бой», — сказал после матча Бобровский.

В целом победа осталась за более молодым Недельковичем, которому удалось повалить 37-летнего Боба на лед. Инициатива россиянина не помогла и «Флориде», которая проиграла со счетом 1:4.

Перелом в игре

1 февраля в матче на открытом воздухе встретились «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». «Тампа» отвратительно начала игру и к середине второго периода горела 2:5. В это время в зоне «Бостона» вспыхнула довольно заурядная стычка, в ходе которой голкипер Джереми Свейман со спины напал на нападающего Брэндона Хейгла. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рванул к месту происшествия, вызвал американца на бой и прилично ему наподдавал.

Тренер «Тампы» Джон Купер после игры шутил: «Я и не знал, что он левша».

Фото: [ ХК «Бостон Брюинз» ]

«Я действовал на инстинктах. Пересек красную линию и предложил ему подраться. Это был один из самых важных моментов для меня лично, потому что я никогда не дрался в НХЛ. Я не могу выразить благодарность словами. Огромное спасибо ему за то, что принял мой вызов. Он хорош при игре в воротах и в драке», — объяснил свое поведение Василевский.

Его инициатива вдохновляюще подействовала на партнеров. «Тампа» сравняла счет, а в серии буллитов Василевский переиграл своего оппонента уже в прямом вратарском деле. Другим героем матча стал Никита Кучеров, набравший в игре 1+3.

Легендарные драки прошлого

Девяностые годы прошлого столетия были золотой эрой хоккейного мордобоя, и тогда драки вратарей вовсе не были экзотикой. Вспомним самые легендарные из них.

В конце прошлого столетия одними из самых принципиальных были поединки между «Колорадо Эвеланш» и «Детройт Ред Уингз». 26 марта 1997 года состоялся матч, который потом назвали «Кровавой средой». Драку начали игроки, от которых этого можно было ожидать меньше всего, — технари Петер Форсберг и Игорь Ларионов. Потом подключились остальные хоккеисты, а вратари выехали к центру площадки, где провели свой бой.

Знаменитый Патрик Руа (ныне тренер «Нью-Йорк Айлендерс») схлестнулся с Майком Верноном. Голкипер «Детройта» явно уступал в габаритах, что не помешало ему убедительно отколошматить соперника. «Святой Патрик» покидал площадку с залитым кровью лицом — отсюда и название потасовки.

Фото: [ НХЛ ]

Через год вратари «Колорадо» и «Детройта» подрались вновь. Теперь Патрику Руа уже противостоял Крис Осгуд. Этот поединок получился не столь эпичным. Голкиперы обменялись несколькими ударами, затем оба оказались на льду, а судьи примерно с минуту пытались расцепить лежащих игроков. Оба вратаря записали победу на свой счет.

Еще одной легендарной дракой вратарей за океаном считается столкновение Рона Хэкстолла из «Филадельфия Флайерз» и Феликса Потвина из «Торонто Мейпл Лифс».

«Филадельфия» давно составила себе репутацию едва ли не самой драчливой команды лиги. Прозвище «Летчиков» — «Хулиганы с Брод-стрит». В этом смысле голкипер Рон Хэкстолл как нельзя лучше соответствовал этой репутации. Мог подраться не хуже любого полевого игрока. Хэкстолл примчался на половину «Торонто», предвкушая очередную победу. Но не тут-то было. Феликс «Кот» Потвин был лучше в обмене ударами, потом он натянул Рону на голову свитер и в итоге по всем критериям стал победителем. Агрессор покидал место драки с окровавленным лицом.

В 21-м веке НХЛ объявила войну грубости на льду. Кровавых драк и вправду стало гораздо меньше, а вратари, как мы отметили, не дрались друг с другом уже шесть лет. Тем более каждая такая стычка оказывается запоминающимся событием, которое затем обсуждают неделями. Show Must Go On — решили Бобровский с Василевским.