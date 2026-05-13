Собчак раскрыла детали конфликта между Линдой и Фадеевым

Известная российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала громкий конфликт, который сотрясает российский шоу-бизнес, пишет Teleprogramma.org. В своем телеграм-канале она назвала противостояние между экс-протеже Максима Фадеева — певицей Линдой (Светланой Гейман) и ее бывшим продюсером «одной из самых масштабных размолвок в истории».

Поводом для нового витка скандала стали обыски и допросы, прошедшие 12 мая в отношении Линды. По информации Собчак, статус артистки в уголовном деле изменился со «свидетеля» на «подозреваемую». Ее телефон изъят как вещественное доказательство.

Вместе с певицей задержали и ее многолетнего саунд-продюсера Михаила Кувшинова, которому грозит суд и арест.

В центре конфликта — многолетний спор об авторских правах на хиты, записанные в начале карьеры Линды. Речь идет о таких композициях, как «Ворона», «Песни тибетских лам», «Мало огня» и других. Фадеев утверждает, что Линда вместе с помощниками подделала документы и его подпись, чтобы незадолго до этого «переписать» на себя права на песни.

Собчак в своих публикациях напомнила, что в 2009 году уже был суд, где подлинность подписи не оспаривалась.

«Считаю очень важным, что, по их словам, Максим Фадеев изначально писал музыку под заказ, специально для певицы. Вот на этом отрывке Михаил Кувшинов рассказывает, что права были выкуплены, Фадеев получил деньги. Более того, Михаил говорит, что у них уже был суд в 2009 году — тогда подпись под договором он не оспаривал», — раскрыла подробности Ксения.

Накануне сам Фадеев прокомментировал сложившуюся вокруг Линды ситуацию. Он заявил, что много лет пытался разрешить этот спор миром, но в итоге все дошло до уголовного дела. Продюсер выразил сожаление в связи с тем, что Линда «оказалась в этой точке».