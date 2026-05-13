Министерство сельского хозяйства РФ приглашает школьников агротехнологических классов, в том числе из Подмосковья, принять участие в летней образовательной программе «АгроСмена‐2026». Проект создан для того, чтобы помочь подросткам ближе познакомиться с современными аграрными профессиями и осознанно подойти к выбору своего будущего пути. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа пройдет в июле и включит две 14‐дневные образовательные смены с разными профилями. Участники смогут выбрать направление в соответствии со своими интересами. Те, кому ближе исследовательская работа, присоединятся к треку «Наука»: они будут погружены в решение актуальных научных кейсов из сферы агротехнологий, подготовят содержательные доклады и разработают собственные проекты, которые затем представят экспертному жюри. Тем, кто предпочитает практические задачи, подойдет трек «Технологии»: здесь ребята изучат устройство сельскохозяйственных механизмов, научатся работать с современным оборудованием и поучаствуют в соревнованиях по выполнению прикладных заданий.

Чтобы попасть в «АгроСмену‐2026», школьникам необходимо до 26 мая зарегистрироваться на официальном сайте агро-смена.рф, пройти онлайн‐тестирование для оценки базового уровня знаний, выполнить конкурсное задание, а также успешно пройти собеседование с организаторами. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.