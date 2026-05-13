В Подмосковье завершился второй поток проекта «Капитаны образования»

В Московской области завершился второй поток проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья», в торжественной церемонии закрытия приняли участия более 300 человек, в том числе участники проекта, руководители муниципальных органов управления образованием и руководители образовательных организаций региона. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В мероприятии также приняла участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Участникам, которые были включены в кадровый резерв и планируются к назначению на должности руководителей общеобразовательных организаций, вручили сертификаты.

В ведомстве уточнили, что отбор прошли 55 человек из 188, 47 — защитили проекты. При этом назначение в образовательные организации региона планируется для 22 человек.

Участникам проекта нужно было подготовить видеовизитки и представить экспертному жюри концепции и идеи по развитию сферы образования региона. Организатором проекта является областное Минобразования, региональным координатором — Корпоративный университет развития образования (КУРО).

