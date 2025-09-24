Русский талант подписал выгодный контракт с клубом Макдэвида: почему «Эдмонтон» сделал ставку на Подколзина

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал трехлетнее соглашение с российским нападающим Василием Подколзиным, которое начнет действовать с сезона-2026/27. По этому контракту зарплата хоккеиста вырастет с $1 млн в год до $2,9 млн, почти в три раза.

«Русская машина»

В минувшем сезоне за «Эдмонтон» Подколзин провел все 82 матча регулярного чемпионата, в которых набрал довольно скромные 24 (8+16) очка. Правда, в плей-офф эффективность россиянина была выше — 10 (3+7) баллов в 22 играх.

В «Эдмонтоне» решили поверить в 24-летнего россиянина. «Ойлерз» — команда двух суперзвездных центров, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Но вот с вингерами для топ-6 у «Нефтяников» бедновато: есть сбавивший в результативности и травмированный на данный момент Зак Хайман, есть проведший посредственный сезон в «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджипани, а также молодые Исаак Ховард и Мэттью Савойе — авансы двум последним раздают приличные, но большой вопрос, оправдают ли они их.

Поэтому Подколзина рассматривают в качестве крайнего форварда в звене у Макдэвида или Драйзайтля. Подписание контракта именно сейчас, за год до конца истечения прежнего соглашения, выгодно обеим сторонам. Подколзин получает приличный сообразно его заслугам в НХЛ контракт. В «Эдмонтоне» понимают, что в следующем сезоне, играя рядом с монстрами, россиянин может набить добротную статистику, и тогда его ценник существенно вырастет.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Леон Драйзайтль приветствовал подписание нового контракта с Подколзиным лаконичным постом: «Русская машина». Габаритный форвард действительно не чурается силовой борьбы и может удачно сыграть на пятаке, хотя в этом компоненте ему еще нужно прибавлять. Хайман, а еще ранее силовик Пэт Марун наколачивали очки, замыкая с пятака передачи Макдэвида и Драйзайтля. Теперь под эту роль явно готовят Подколзина.

Забыть «Ванкувер»

Воспитанник подмосковного «Витязя» в 17 лет дебютировал в КХЛ за СКА и считался одним из главных талантов в своем возрасте. «Ванкувер Кэнакс» выбрали Подколзина под общим десятым номером на драфте-2019.

Первый сезон за «Косаток» получился неплохим — 26 (14+12) очков в 79 матчах. Но затем в «Кэнакс» началась смена тренеров и игровой концепции. Подколзин получал все меньше игрового времени и после двухлетних мучений был обменян в «Эдмонтон». Примерно в то же время «Ванкувер» избавился и от других россиян — Андрея Кузьменко и Ильи Михеева.

Фото: [ ХК «Ванкувер Кэнакс» ]

Стартовый этап карьеры в НХЛ у талантливого россиянина получился скорее разочаровывающим. Но «Эдмонтон» позволяет перезапустить карьеру. В минувшем сезоне, когда Подколзина поднимали в топ-6, он погоды точно не портил. Совершенно однозначный жест доверия со стороны руководства «Ойлерз» в виде нового контракта должен придать форварду еще больше уверенности.

Портал Daily Faceoff ставит Подколзина во второе звено с Драйзайтлем и Каспери Капаненом и в первое большинство (по крайней мере, пока вне игры Хайман). При всей условности предсезонных сочетаний это хороший шанс проявить себя.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Кто устроил контракт Подколзина

Делами россиянина в НХЛ занимается один из самых авторитетных агентов в НХЛ Крейг Остер. По общей сумме заключенных контрактов он немного уступает в лиге только Пэту Бриссону.

Среди клиентов Остера такие звезды как Эрик Карлссон с его рекордным для защитников контрактом в $11,5 млн, братья Мэттью и Брэди Ткачаки, Расмус Далин, Марк Стоун, Сэм Рейнхарт, Томаш Гертл, Роберт Томас. Всего у Остера 70 клиентов в НХЛ с контрактами на общую сумму $1,3 млрд.

Фото: [ Андрей Кузьменко/ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

Россиян в списке немного, но дела их Остер ведет отменно. Форварду Андрею Кузьменко агент устроил достойный контракт на $5,5 млн в год после одного удачного сезона в «Ванкувере». После этого дела у россиянина пошли на спад, после серии обменов начали поговаривать о скором возвращении нападающего в КХЛ, но Кузьменко неплохо провел концовку сезона в «Лос-Анджелес Кингз», и Остер выбил ему новое соглашение с зарплатой в $4,3 млн.

Также можно отметить контракт Ильи Любушкина с «Даллас Старз» с кэпхитом $3,25 млн. Очень неплохо для защитника-домоседа в клубе-контендере, вечно испытывающим проблемы с потолком зарплат.