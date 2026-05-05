Сохраняя память истории: МФЦ Московской области подготовили масштабную программу к 81-й годовщине Великой Победы

В преддверии 81‐й годовщины Великой Победы многофункциональные центры из привычных точек оказания госуслуг превращаются в живые площадки памяти, где история становится ближе и ощутимее для каждого жителя региона. До 10 мая 2026 года офисы сети «Мои Документы» по всему Подмосковью станут своеобразными культурными центрами — здесь развернется череда памятных мероприятий, призванных сохранить и передать следующим поколениям бесценное наследие военного времени. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, когда посетители МФЦ видят историю не на страницах учебников, а подлинные фронтовые письма и документы, это возможность на мгновение замедлить бег повседневной жизни и ощутить личную причастность к подвигу тех, кто отстоял нашу свободу.

Ключевым элементом программы стали выставки уникальных документов времен Великой Отечественной войны, подготовленные совместно с Центральным государственным архивом Московской области. В холлах МФЦ города Жуковский и городского округа Подольск гости смогут погрузиться в атмосферу эпохи благодаря цифровым экспозициям. На экранах развернутся истории «Бронепоезда „Москвич“ и „Документального наследия подвига подольских курсантов“».

В Одинцове, Шатуре и Пушкине вниманию посетителей предстанут передвижные выставки «Без срока давности». Эти экспозиции посвящены страданиям мирного населения в годы войны, напоминая, что цена Победы складывалась не только из подвигов на фронте, но и из мужества тех, кто оставался в тылу, трудился, выживал и верил в лучшее.

Особую атмосферу создадут выставки подлинных артефактов, которые откроются в МФЦ Солнечногорска, Красногорска, Рузы, Видного, Мытищ и Орехово‐Зуевского городского округа. Здесь гости увидят фронтовые письма, газеты военных лет, протоколы заседаний исполкомов райсоветов об организации работы госпиталей и фотографии.

