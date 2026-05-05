Бронзовую медаль завоевала подмосковная спортсменка на чемпионате России по настольному теннису

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщает о спортивном успехе представительницы региона: 17‐летняя Есения Широкова из Химок завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по настольному теннису. Спортсменка, выступающая за УОР №3, добилась этого достижения в женском парном разряде в дуэте со Златой Тереховой.

Соревнования проходили с 27 апреля по 3 мая 2026 года в московском универсальном спортивном зале «Дружба» в Лужниках. Турнир проводился в рамках реализации федеральной программы «Спорт России» и собрал сильнейших теннисисток страны. Бронзовая награда Есении Широковой — это первая медаль представительницы региона на главном национальном турнире по настольному теннису.

Успех на всероссийском уровне стал закономерным продолжением яркой серии выступлений Есении в международных соревнованиях. В феврале 2026 года она завоевала бронзу на турнире WTT Youth Contender Tunis. Еще раньше, в октябре 2025 года, Широкова громко заявила о себе на турнире WTT Youth Contender Dubai‐2025. Там она добилась двойного успеха: выиграла золотую медаль в одиночном разряде и завоевала бронзу в миксте. Эти достижения подтвердили многогранность ее игрового стиля и способность адаптироваться к разным форматам соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.