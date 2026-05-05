«Эффекта от режима тишины не будет»: военный аналитик назвал инициативу о перемирии политическим маневром

Военный аналитик Борис Рожин высказал мнение, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о режиме тишины с полуночи 6 мая — политический маневр, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт напомнил, что ранее российская сторона выступила с предложением объявить перемирие в честь празднования Дня Победы. По мнению аналитика, Украина решила перехватить инициативу и заявила о возможности ввести режим тишины с 6 мая. Таким образом, как считает Рожин, Киев имитирует миролюбивую позицию.

«Дата выбрана неслучайно: Киев пытается противопоставить себя Москве, демонстрируя, что именно Украина выступает с мирными инициативами», — отметил Рожин.

По мнению эксперта, истинная цель заключается в получении передышки, поскольку положение ВСУ на линии боевого столкновения остается критически сложным. Пауза нужна украинской стороне для того, чтобы перегруппировать свои подразделения и подготовиться к новым наступательным действиям.

По убеждению военного аналитика, говорить о каком-либо действительном прекращении боевых действий не приходится. Украинские силы, по мнению эксперта, не прекратят наносить удары по российской территории, в том числе используя БПЛА.

Следует также ожидать подготовки новых вооруженных провокаций и террористических актов, продолжил эксперт. Любые возможные нарушения перемирия, по замыслу Киева, будут списываться либо на действия отдельных неуправляемых украинских боевиков, либо на якобы имевшие место «провокации со стороны России».

«Никакого долгосрочного эффекта от режима тишины не будет — это лишь очередной этап информационной и военной борьбы. Перемирие со стороны Украины не соблюдалось раньше, не будет соблюдаться и сейчас», — подытожил Рожин.

