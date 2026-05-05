Ким Кардашьян скопировала образ Бьянки Цензори на Met Gala

Первый понедельник мая вновь собрал голливудскую элиту в Метрополитен-музее, и, как всегда, главной звездой вечера стала Ким Кардашьян. 45-летняя звезда реалити-шоу появилась на красной дорожке Met Gala в образе, который приковал к себе все взгляды, передает The Voice. Темой этого года была «Мода — это искусство», а дресс-код должен был продемонстрировать неразрывную связь между одеждой и телом.

Ким, как всегда, подошла к заданию буквально: она надела боди апельсинового цвета с корсетом, гипертрофированной грудью, фейковыми сосками и пупком. Юбка сзади дополняла наряд, но спереди боди было настолько миниатюрным, что показало больше, чем предполагалось. Волосы Ким были уложены мягкими волнами, а макияж делал акцент на глазах.

Наряд для звезды создал дуэт художников Аллена Джонса и Уитакера Малема. Они известны тем, что превращают человеческую фигуру в статую.

Интересно, что Ким повторила образ Бьянки Цензори, новой жены ее бывшего мужа Канье Уэста. Бьянка носила похожий аутфит еще осенью прошлого года. Но Ким, кажется, это не смутило.

Не менее откровенными были и другие звезды. Кайли Дженнер также «выгуляла» фейковые соски, Ирина Шейк надела драгоценное бра и юбку с заниженной талией, а Джиджи Хадид пришла в прозрачном платье без нижнего белья.

