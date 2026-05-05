В Подмосковье запустили марафон «Наследники Победы»

В Подмосковье с конца апреля проходит марафон «Наследники Победы», в рамках которого участники проводят акции, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Проект объединил более 164 тыс. школьников и почти 6 тыс. родителей, они принимают участие в мероприятии «Портреты Победы», акции «Я Помню!», в рамках которой делятся семейными историями, связанными с войной. Кроме того, для участников проводится инициатива «Герои нашей школы» по изучению информации о выпускниках и учителях, прошедших войну, мероприятие «Окна Победы» и другие. Марафон будет проходить до 9 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.